Kocaeli'de namaz kılarken yaşamını yitirdi
İHA

Kocaeli'de Übeyt Uğur (59), dün yatsı namazını için camiye gitti.

kıldığı esnada fenalaşan Uğur, birden yere yığıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar Uğur'un yanına giderek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği anlaşılan Uğur, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Uğur, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'de namaz kılarken yaşamını yitirdi

Son yolculuğuna uğurlandı

Uğur'un cenazesi, Kartepe 17 Ağustos Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesi’nde ikamet eden Übeyt Uğur'un, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.