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    Kocaeli'de nikah günü almaya giderken aracı yandı

    Gebze'de nikah günü almaya giden Halil İ.'nin otomobilinde yangın çıktı. Alevler, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
    • 21.11.2022 - 16:37
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    Kocaeli'de nikah günü almaya giderken aracı yandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki 1966 Sokak'ta, 78 AF 534 plakalı otomobiliyle nikah günü almaya giden Halil İ., seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti

    Bunun üzerine sürücü, aracını durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Aracında yangın çıkan sürücünün yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

    Yangın söndürüldü

    Vatandaşlar tarafından yangın söndürülürken, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri de güvenlik amacıyla otomobili kontrol etti.

    İHA'nın haberine göre; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de nikah günü almaya giderken aracı yandı #1

    Kocaeli de nikah günü almaya giderken aracı yandı #2

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    Kocaeli de nikah günü almaya giderken aracı yandı #4


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