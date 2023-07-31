Kocaeli'de nişan sonrası yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli İzmit'te nişan sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde nişan sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kalabalığı dağıttı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.