İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kalabalığı dağıttı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.