İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde nişan sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kalabalığı dağıttı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.