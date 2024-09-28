Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de nişanı atan kadının sokağına gidip havaya ateş açtılar

Kocaeli'de nişanı atan kadının sokağına gidip havaya ateş açtılar Gebze ilçesinde nişanı atan kadının yaşadığı evin sokağına giden F.C. ve babası H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. F.C. ve babası H.M.C., nişanlısının babası ve kuzeni tarafından darbedildi.