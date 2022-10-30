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    Kocaeli'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

    Isıtmak için ocağa koyduğu yemeği unutan alkollü şahıs, yangınla uyandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
    • 30.10.2022 - 08:45
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    Kocaeli'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

    Gecekonduda yaşayan alkollü şahıs, yemeğini ısıtmak için ocağa koydu.

    Bu sırada ev sahibi uyuyakalınca yemek yanarak yangına neden oldu.

    Gecekondudan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede söndürüldü

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

    Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

    Kocaeli de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Dumandan etkilenen alkollü şahıs ise, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı #2


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