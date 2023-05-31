Kocaeli'de ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu İzmit'te ev sahibinin ocakta unuttuğu yemek sebebiyle çıkan ateşin bir anda tüm mutfağı kaplamasıyla meydana gelen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

İHA Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Tüysüzler Mahallesinde apartmanın 1. katında korku dolu anlar yaşandı. Ocağın üstünde unutulan yemek sonrasında yükselene duman yangına sebep oldu. Alevleri gören ev sahibi müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ekipler olay yerine sevk edildi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ev sahibine ise ambulansa alınarak oksijen verildi. İnceleme başladı Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.