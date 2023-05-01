Kocaeli'de odun keserken vuruldu: Hastaneye kaldırıldı İki katlı evinin önünde odun kesen M.D., bilinmeyen saçmaların sırtına ve yüzüne isabet etmesiyle yaralandı. M.D., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Bayraktar Mahallesi Demre Sokak’ta bulunan iki katlı evin önünde meydana gelen olayda, M.D (41) odun kestiği esnada nerden geldiği bilinmeyen saçmalar ile sırtından ve yüzünden yaralandı.

Tedavi altına alındı

Kanlar içinde yerde kalan M.D., telefonla aradığı 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D., ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.