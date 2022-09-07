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    Kocaeli'de oğluna kız isteyen baba silahla yaralandı

    Kız istemek için gittiği evde öfkeyle karşılanan adam, kız babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı baba hastaneye sevk edilirken saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 07.09.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 08:47
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    Kocaeli'de oğluna kız isteyen baba silahla yaralandı

    Kız isteme merasiminde silahlar konuştu...

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Hikmet G., oğluna kız istemek için Cevdet D.'nin evine gitti.

    Bu duruma öfkelenen kız babası, tepki göstererek kavga çıkardı.

    Silah sıktı

    Kavganın alevlenmesiyle iki baba birbirine fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girse de tansiyon düşmek bilmedi.

    Bir süre sonra Cevdet D., yanındaki silahla Hikmet G.'ye kurşun yağdırdı.

    Kocaeli'de oğluna kız isteyen baba silahla yaralandı VİDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    Yaralı adam kanlar içinde yere yığılırken şahıs ise olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hikmet G., hastaneye sevk edildi.

    Saldırgan tutuklandı

    Öte yandan polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Cevdet G., gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA'nın aktarımına göre; kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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