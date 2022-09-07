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Kocaeli'de oğluna kız isteyen baba silahla yaralandı

Kocaeli'de oğluna kız isteyen baba silahla yaralandı

Kız istemek için gittiği evde öfkeyle karşılanan adam, kız babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı baba hastaneye sevk edilirken saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.