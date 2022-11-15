Kocaeli’de oğlunu öldüren baba tutuklandı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunun boğazını sıkan ve ölümüne neden olan baba, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede oturan Şakir Şen ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Şen (23) arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Şakir Şen, kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Toprağa verildi

Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Şakir Şen'i gözaltına alırken Yunus Şen, dün İzmit Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uyuşturucu için parası istedi, reddedilince saldırdı

Olaya ilişkin ayrıntılar ise dehşete düşürdü.

Yunus Şen'in, uyuşturucu için para istediği, olumsuz cevap alınca da "Hepinizi öldüreceğim" diyerek babasına saldırdığı belirtildi.

Şakir Şen'in de bu sırada kendisini savunmaya çalışırken, oğlunun boğazını sıktığı bildirildi.

Daha önce de aile üyelerine saldırdı

Uyuşturucu bağımlısı olan Yunus Şen'in, daha önce de benzer konudan kardeşini rehin aldığı ve aile üyelerine şiddet uyguladığı iddia edildi.

İstanbul'da bir hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Yunus Şen'in, geçmişte uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğü fakat başarılı olamadığı ifade edildi.

Tutuklandı

DHA’nın haberine göre oğlunun ölümüne neden olan baba Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şakir Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.