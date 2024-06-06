Kocaeli'de öldüresiye darbedilen şahıs yaşadıklarını anlattı Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darbedilen B.B.K. ilk kez konuşarak tüm iddiaları yalanladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli'de yaşanılan darp davasında mağdur konuştu..

İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.R.K., eşi B.B.K.'dan iddiaya göre şiddet görünce boşanma davası açtı.

Kadının şiddet gördüğünü duyan F.Ç., O.A., B.A. ve E.Y. isimli kişiler, B.B.K'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darbetti. Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti.

4 kişi yakalandı, 3'ü serbest bırakıldı

Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darbedilen şahsın yakınları iş yeri bastı, sopalar havada uçuştu

Olayın ardından darbedilen B.B.K'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Çeneyusu Millet Bahçesi'nin karşısında gerçekleşen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

"Bu şüpheliler mahalleden tanıdığım kişiler"

19 yaşında olduğunu söyleyen B.B.K., olayla ilgili şunları söyledi:

Sosyal medyadan darbedilme vidolarım paylaşıldı. Bugün de 'Eşine şiddet uyguladı diye darbedildi' haberleri yayınlandı. Video olayla alakasız şekilde farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Videonun eşimi darbettiği iddiasıyla alakası yoktur. Bu şüpheliler mahalleden tanıdığım kişilerdir. Böyle bir şey yapacakları aklımın ucundan geçmezdi.

"40 dakika boyunca beni dövdüler"

Beni konuşmaya çağırdılar, hiçbir şeyden haberim yoktu. Konuşurken bana vurdular. Yere yığıldığımda üstüme saldırdılar. 3 kişi bana saldırdı, bir kişi de video saldırdı. 40 dakika boyunca beni darbettiler. Güya ben eşimi dövdüğüm için beni darbetmişler. Ancak öyle bir şey söz konusu değil, eşimi darbetmedim.

"Öldüresiye dövdüler ama öldürmeyen Allah öldürmüyor"

Beni darbeden kişiler mahallede selam verdiğim insanlardı. Şiddet olayını kulaktan dolma bilgilerle öğrenmişler. Öldüresiye dövdüler ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şahısların hepsinden şikayetçiyim.

"Eşim bana şiddet uygulamadı"

Eşinin kendisini dövmediğini söyleyen R.R.K. (20), "Eşimle tartışırken kargaşa halinde video çekmiştim. Eşim bana şiddet uygulamadı. Eşime karşı şikayetim yok. Ben sadece olayın nasıl gerçekleştiğini söyledim. Kimseye dövün veya videosunu çekin demedim" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)