Kocaeli’de öldürüldü: 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Amcasının dini nikahlı eşini boğarak öldüren cinayet zanlısının ardından, ölen kadını ormanlık alana gömmesine yardım eden babası ve kardeşi de yakalandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi yaşayan 44 yaşındaki Şengül Güler’den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B., durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler’in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti.

Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler’in, eşi H.B.’nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP, ORMANA GÖMDÜ

Ekipler tarafından Gebze ilçesinde 9 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonla Ö.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Ö.B., cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler’i boğarak öldürdüğünü söyledi.

Ö.B.’nin Güler’i gömdüğü yeri itiraf etmesinin ardından gece saatlerinde polis ekipleri, Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı’nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı.

Güler’in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.B. tutuklanırken, olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kent güvenlik kamerası incelemesinde Ö.B.’nin Güler’i ormanlık alana babası İ.B. (59) ve kardeşi Ö.B. (29) ile birlikte götürerek gömdüğünü tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Ö.B.’nin önce kardeşi Ö.B.’nin iş yerine gittiği, iş yerinden birlikte ayrılan kardeşlerin daha sonra babaları İ.B.’nin çalıştığı iş yerine gittikleri tespit edildi.

AYNI ARAÇ İÇERİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Cinayet zanlısı Ö.B., baba İ.B. ve ağabey Ö.B.’nin olay tarihinde, Güler’in gömüldüğü alana 300 metre yakında aynı araç içerisinde seyir halinde oldukları da kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından baba İ.B. ve Ö.B.’yi, Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, suçlamaları yalanladığı öğrenildi.

Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.