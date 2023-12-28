Kocaeli'de önce kaza yaptırıp sonra başına ateş ettiler: 'Pişmanım...' Husumetli oldukları genç adamı arabayla takip ederek kaza yapmasına sebep olan, ardından tabancayla başına ateş ederek öldüren 2 sanık hakkında karar çıktı.

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İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz yıllarda cinayet olayı yaşandı.

28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Çobanoğlu ile Nedret Çobanoğlu tutuklandı.

Husumetli oldukları ortaya çıktı

Kazadan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin'in otomobiliyle seyir halindeyken sanıklar tarafından takip edilerek kaza yapmasına sebep oldukları tespit edildi.

Öte yandan tabancayla başından vurarak öldürdükleri belirlendi.

Ayrıca sanıklardan Adem Çobanoğlu ile Ahmet Seçgin'in aralarında husumet bulunduğu da öğrenildi.

"Uzunca süre haksız olarak tutuklu bulundum"

Adem ve Nedret Çobanoğlu'nun Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Nedret Çobanoğlu, "Adem'in gerçekleştirmiş olduğu eyleme benim müdahalem olmamıştır. Ben sadece araçla yanında bulundum, bu sebeple suçlamayı kabul etmiyorum. Uzunca süre haksız olarak tutuklu bulundum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

"Pişmanım"

Adem Ç. ise "Öldürme kastım yoktu, havaya doğru ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum, pişmanım, tahliyemi istiyorum." şeklinde konuştu.

2 sanığa müebbet hapis

Mahkeme heyeti, Adem ve Nedret Çobanoğlu’nun birlikte hareket ederek ‘kasten öldürme’ suçu işlediklerine kanaat getirerek sanıklara ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

Olayda kullanılan ruhsatsız silah sebebiyle de 2’şer yıl hapis cezası verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)