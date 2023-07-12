Kocaeli'de önce yaralıyı sonra telefonunu kurtardılar Kazada kamyonette sıkışan 2 yaralıyı kurtarmaya giden ekipler, yaralılardan birinin araçta kalan cep telefonunu istemesi üzerine tekrar harekete geçti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli’de TEM Otoyolu İzmit geçişinde M.D. idaresindeki 34 DB 623 plakalı klima yüklü kamyonet, 42 VY 787 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü M.D. ve yolcu olarak yanında bulunan F.R.Y. araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı.

Telefonunu istedi

İtfaiye ekipleri, yaralılardan F.R.Y.’yi çıkarabilmek için kamyonetin ön camlarını söküp, araç içerisindeki bazı plastik parçaları söktükten sonra sol ön kapıdan yaralıyı çıkardı.

Yaralı F.R.Y., sedyeye alınmadan önce ekiplerden aracın içerisinde bulunan cep telefonunu istedi.

Ekipler arama yaptı

Telefonu kendisine annesinin aldığını ve güvenlik bilgilerinin telefonunda kayıtlı olduğunu söyleyen F.R.Y. için itfaiye ve polis ekipleri aracın içerisinde arama yaptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Trafik polisi tarafından bulunan telefon F.R.Y.’ye teslim edildi.

Sedyeyle ambulansa alınan F.R.Y., ambulansa gidene kadar gözünü telefonundan ayırmadı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.