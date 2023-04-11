Kocaeli’de otizmli kızı 4 gün boyunca istismar eden sanığın cezası belli oldu Evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunan sanık, 37 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İHA

İstanbul’dan Hatay’a gitmek için 2021 yılında evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli’de Mahmut C. isimli şahsın tırına bindi.

İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı.

Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü Mahmut C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel istismar tespit edildi

Yapılan muayenelerde E.Z.İ.’nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

İstismar davası ile ilgili duruşma, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut C., tutuksuz sanık Orhan D. ve avukatlar katıldı.

Tutuksuz sanık Ümit K. ise duruşmada yer almadı.

'Beni üstüne çekti, birlikte olduk'

Savunma yapan Mahmut C., şunları söyledi:

E.Z.İ.’yi zorla arabaya almadım, kendisi otostop çekti. E.Z.İ., 18 yaşından büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını söyleyerek beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. E.Z.İ. paraya ihtiyacı olduğunu, arkadaşım olup olmadığını sordu. Bu sebeple diğer sanıkları aradım. Kendisini fuhşa teşvik etmedim. E.Z.İ., kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğraflarını çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum.

37 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, Mahmut C.’yi, E.Z.İ.’ye karşı işlemiş olduğu "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "çocuğu fuhşa teşvik" suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 37 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca 20 bin TL para cezası da kesildi.

Orhan D. ile Ümit K.’ye ise "reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verildi.