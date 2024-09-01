Kocaeli'de otobüs sahibi ve oğlu tartıştıkları yolcuyu vurdu Kartepe ilçesinde istediği durakta durmayan otobüs şoförüne tepki gösteren yolcu Erdal Kara, olaydan sonra evini basan otobüs sahibi ve oğlunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli'de otobüs şoförü ve yolcu arasındaki kavga kanlı bitti.

Kartepe ilçesi Karadere Caddesi'nde durakta bekleyen Erdal Kara eşi ile birlikte bir özel halk otobüsüne bindi.

DURAĞI GEÇEN ŞOFÖRLE TARTIŞTI

Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı.

Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

OTOBÜS SAHİBİ YOLCUNUN EVİNİ BASTI

Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü.

Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)