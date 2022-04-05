Halk otobüsüne binen 20'li yaşlardaki genç kız, bir anda baygınlık geçirdi. Kıza ilk müdahale gerçekleşirken, otobüs şoförü duraklara uğramadan hastanenin yolunu tuttu.

Kocaeli'de seyir halinde olan halk otobüsünde panik yaşandı.

İzmit- Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünün Hereke bölgesinden geçtiği sırada, araçta yolcu konumunda bulunan genç kız fenalaştı.

Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Olay anını anlatan sürücü Salih Küçük, "Genç yolcumuz, 18-20 yaşlarındaki kızımız ayakta yolculuk yapıyordu. Arabada yaklaşık 8-10 kişi ayaktaydı. Aynadan baktığımda sarsıldığını gördüm. Diğer yolcuları ikaz ettim. O arada kız düşmek üzereyken diğer yolcular tuttular. Kalp krizi geçirdiğini düşündük.





"DURAĞA GİRMEDEN HASTANEYE YETİŞTİK"

Yolcular arasında sağlıkçı bir bayan vardı. Onun yardımıyla kızımıza ilk müdahaleyi yaptık. Sonra ben hızlı bir şekilde, yolcu indirmeden onu hastaneye yetiştirdim. Altı durağa hiç girmeden, aracın dörtlülerini yakarak, hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Daha sonra hastaneyi aradım. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim." dedi.

Kocaeli'de otobüste bayılan kız şoför tarafından hastaneye yetiştirildi VİDEO



"KENDİ KIZIM GİBİ HİSSETTİM"

Kendisinin de baba olduğunu belirten sürücü Küçük, "Olay olduğunda durmadan hastaneye gideceğimi söyleyerek diğer yolculardan izin aldım. Yolcuların hepsi de teşekkür etti. Ben o kızı, o anda kendi kızım gibi hissettim. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden benim için gençler çok önemli." ifadesini kullandı.













