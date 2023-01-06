Petrol
80.22
1.94%
Euro
19.7494
-0.08%
Dolar
18.7564
-0.04%
Altın
1.115
0.84%
Borsa
5375
0.00%
Bitcoin
319.625
0.13%
BTXN Coin
7.83
9.66%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

    Özel halk otobüsüne binen yolcu Muammer Topçu’nun rahatsızlanması üzerine şoför, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Yaşanan anlar, araç içindeki kamera tarafından kaydedildi.
    • 06.01.2023 - 16:17
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, İzmit-Suadiye arasında çalışan özel halk otobüsüne binen 48 yaşındaki Muammer Topçu’nun rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü İsmail Gültekin (52), güzergahını değiştirdi.

    Şoförün dikkati sayesinde Topçu, kısa sürede Kocaeli Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi.

    O anlar kamerada

    Yolcunun rahatsızlandığı anlar, araç içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Topçu’nun rahatsızlandığı, yolcuların ve şoförün ise müdahale ettiği anlar yer aldı.

    Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi VİDEO

     

    Yolcular, şoföre destek oldu

    AA’nın haberine göre; saat 06.30 sıralarında otobüse binen Muammer Topçu'nun rahatsızlandığını belirten Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

    “Ne yapmam gerektiğini söyledi. Ben de hemen yolculardan rica ettim. Allah razı olsun hepsinden, rahatsızlanan arkadaşımızı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yetiştirmem konusunda destek oldular. Acile getirdim ve ilk müdahalesi yapıldı. Tansiyonu yükselmiş, tekrardan geçmiş olsun.”


    İzmir'deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı
    3. Sayfa

    İzmir'deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı

    Ölümcül kazanın öncesi ortaya çıktı
    Dünya

    Ölümcül kazanın öncesi ortaya çıktı

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir