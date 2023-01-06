Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Özel halk otobüsüne binen yolcu Muammer Topçu’nun rahatsızlanması üzerine şoför, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Yaşanan anlar, araç içindeki kamera tarafından kaydedildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, İzmit-Suadiye arasında çalışan özel halk otobüsüne binen 48 yaşındaki Muammer Topçu’nun rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü İsmail Gültekin (52), güzergahını değiştirdi.

Şoförün dikkati sayesinde Topçu, kısa sürede Kocaeli Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi.

O anlar kamerada

Yolcunun rahatsızlandığı anlar, araç içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Topçu’nun rahatsızlandığı, yolcuların ve şoförün ise müdahale ettiği anlar yer aldı.

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Yolcular, şoföre destek oldu

AA’nın haberine göre; saat 06.30 sıralarında otobüse binen Muammer Topçu'nun rahatsızlandığını belirten Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Ne yapmam gerektiğini söyledi. Ben de hemen yolculardan rica ettim. Allah razı olsun hepsinden, rahatsızlanan arkadaşımızı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yetiştirmem konusunda destek oldular. Acile getirdim ve ilk müdahalesi yapıldı. Tansiyonu yükselmiş, tekrardan geçmiş olsun.”