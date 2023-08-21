Kocaeli'de otobüste tesettürlü vatandaşa hakaret yağdıran kadın serbest bırakıldı Otobüste yolculuk yapan çarşaflı kadını hedef alan hemcinsi, küfür ve hakaretler savurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan kadına, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı.

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İHA

Son zamanlarda tesettür nefreti bir kez daha hortlamaya başladı.

Saldırganlar, sosyal medyada ve toplu ulaşımda açık açık nefretlerini dile getirirken, hakaretlerde de bulunuyor.

Kimi zaman diğer vatandaşların tepkileriyle karşılaşanlar, cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alınıyor.

Ardından tepkiler art arda geliyor.

"Peçeni al git"

Bu kez ise olayın adresi Kocaeli.

2 gün önce yaşanan olay otobüste meydana geldi. 52 yaşındaki M.D.G. isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git." diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi.

"Suriyeli olduğunu düşündüm"

Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Serbest bırakıldı

Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.