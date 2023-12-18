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Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü

Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü Çayırova ilçesinde otomobilin bariyerlere ok gibi saplandığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.