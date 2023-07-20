Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kaza kameraya yansıdı Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi'nde B.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile H.Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken sinyalizasyon direği devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri yaralanan 3 genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. Otomobil sürücüsü H.Y. de kontrol amaçlı ambulansa alınsa da hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı kamerada Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks otomobilin yola çıktığı esnada hafif ticari aracın gelmesi ve çarpışma anı gözükürken çarpışmanın ardından otomobilin kaldırıma çıktığı, hafif ticari aracın ise savrulduğu görüldü.