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    Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

    Karşı yönden gelen minibüsle tartışan otomobildeki 4 kişi ile minibüste bulunan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:52
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    Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

    Kocaeli’nin Darıca ilçesi Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, Mertcan Satır yönetimindeki 35 UEA 79 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yusuf Polat'ın kullandığı 35 DA 0128 plakalı minibüs çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve minibüsteki 1 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından hastanelere kaldırıldı.

    Kocaeli de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı #1

    Kocaeli de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı #2

    Kocaeli de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı #3

    Kocaeli de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı #4

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