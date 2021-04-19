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- Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Karşı yönden gelen minibüsle tartışan otomobildeki 4 kişi ile minibüste bulunan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- DHA
- 19.04.2021 - 11:29
- Güncelleme : 19.04.2021 - 11:52
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, Mertcan Satır yönetimindeki 35 UEA 79 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yusuf Polat'ın kullandığı 35 DA 0128 plakalı minibüs çarpıştı.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve minibüsteki 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından hastanelere kaldırıldı.