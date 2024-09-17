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Kocaeli'de otomobil markete girdi: Vatandaşlardan bazıları çekiliş var sandı

Kocaeli'de otomobil markete girdi: Vatandaşlardan bazıları çekiliş var sandı Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza pedalına bastığı iddia edilen otomobil markete daldı. Markette ağır hasar oluşurken, otomobili gören bir vatandaş ise çekiliş olduğunu sandı.