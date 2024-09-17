Kocaeli'de otomobil markete girdi: Vatandaşlardan bazıları çekiliş var sandı

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çenedere Caddesi'nde otomobil, park edileceği sırada sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basmaya devam etmesi üzerine markete daldı.
Marketin camı tuzla buz olurken, içerde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
YARA ALMADI
Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu.
MARKETTEN ÇIKARILDI
Otomobil ise cam kırıklarının temizlenmesi sonrasında marketten çıkarıldı.
"ÇEKİLİŞ VAR SANDIM"
Markette otomobili görünce şaşırdığını söyleyen Ferhat Coşkun, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış." dedi.
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