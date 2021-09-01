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    Kocaeli’de, otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

    Polislerin dur ihtarını dinlemeden kaçan otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Otomobilin içinden, 6 kaçak göçmen çıktı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 16:36
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    Kocaeli’de, otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde, D-100 kara yolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil, denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

    Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli otomobil kaçmaya çalışınca, kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

    İNCELEMELER YAPILDI

    Otomobil, Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde durduruldu.

    Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, araçta 6 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

    Kocaeli’de, otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı #1

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Gözaltına alınan 6 kişi, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli’de, otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı #2

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