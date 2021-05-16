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    Kocaeli’de otomobili çalıştırdıkları anda yangın çıktı

    İzmit’te markete gitmek için bindikleri otomobili çalıştırdıkları anda, motor kısmında patlama meydana geldi. Çift, aniden alev alan otomobilden son anda kendilerini dışarı attı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 16:57
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    Kocaeli’de otomobili çalıştırdıkları anda yangın çıktı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Dal Sokak'ta ikamet eden Yaşar K. isimli bir vatandaş, eşiyle birlikte markete gitmek için otomobiline bindi.

    Sürücü otomobilini çalıştırdığı anda motor kısmında bir patlama sesi yükseldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Aniden alev alan otomobilden kendilerini son anda dışarı atan çift, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Alevlerin söndürülmesinin ardından, otomobilde meydana gelen maddi hasar ortaya çıktı.

    Çift kazayı yara almadan atlatırken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de otomobili çalıştırdıkları anda yangın çıktı VİDEO

    Kocaeli’de otomobili çalıştırdıkları anda yangın çıktı #1

    Kocaeli’de otomobili çalıştırdıkları anda yangın çıktı #2

    Kocaeli’de otomobili çalıştırdıkları anda yangın çıktı #3

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