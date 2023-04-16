Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Kocaeli'de yaşanılan kazada kan aktı.

Akşam saatlerinde D-100 karayolunun Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Ahmet Çelfiş yönetimindeki 34 FJE 121 plakalı otomobil, yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Çelfiş, kadının bir anda arabanın önüne çıktığını ve kendisinin yapabileceği hiçbir şeyinin olmadığı söyledi.

İsmi henüz öğrenilemeyen kadının cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü emniyete götürüldü

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.