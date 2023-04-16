Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

DHA
Kocaeli'de yaşanılan kazada kan aktı.
Akşam saatlerinde D-100 karayolunun Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Ahmet Çelfiş yönetimindeki 34 FJE 121 plakalı otomobil, yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Çelfiş, kadının bir anda arabanın önüne çıktığını ve kendisinin yapabileceği hiçbir şeyinin olmadığı söyledi.
İsmi henüz öğrenilemeyen kadının cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Sürücü emniyete götürüldü
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.