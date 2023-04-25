Kocaeli'de otomobilin lastiği koptu! 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
Sol arka lastiği kopan Y.E.K. idaresindeki 06 CKK 467 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Trafik lambasına çarparak durabilen otomobilde sürücü, eşi M.K ve çocuklar M.K ile H.K yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Ekipler çevreyi kontrol etti
Öte yandan, kaza dolayısıyla trafik lambaları bozulurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.