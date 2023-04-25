Kocaeli'de otomobilin lastiği koptu! 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Sol arka lastiği yerinden kopan otomobil, trafik lambasının direğine çarpmasının ardından meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Sol arka lastiği kopan Y.E.K. idaresindeki 06 CKK 467 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Trafik lambasına çarparak durabilen otomobilde sürücü, eşi M.K ve çocuklar M.K ile H.K yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ekipler çevreyi kontrol etti

Öte yandan, kaza dolayısıyla trafik lambaları bozulurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.