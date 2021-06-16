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    Kocaeli'de otomobilin yayaya çarptığı an

    Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 11:46
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    Kocaeli'de otomobilin yayaya çarptığı an

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.B. isimli  kadına çarptı.

    S.B., çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Kocaeli Devlet Hastanesin'e götürüldü.

    KAZA ANI KAMERADA

    Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü ifade vermesi için emniyete götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kocaeli de otomobilin yayaya çarptığı an #1

    Kocaeli de otomobilin yayaya çarptığı an #2

    Kocaeli de otomobilin yayaya çarptığı an #3

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