Derince ilçesindeki sitenin panjurlarını yıkayan adam, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent mahallesi'nde bulunan sitenin 1. katında yaşayan 42 yaşındaki G.S., kirlenen panjurları yıkamak için bahçeye indi.

Ahşap merdivenin üzerine çıkıp hortumla panjurları yıkamaya başlayan G.S., merdivenin kayması neticesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İHA'nın aktarımına göre, olayı gören G.S.'nın komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yaralının durumu kritik

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasını beton zemine çarpan adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de panjur yıkarken düşen adamın durumu kritik VİDEO

