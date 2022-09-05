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    Kocaeli'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

    Son günlerde bölgede yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle sallanan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrilerek maddi hasar oluşturdu. Belediye ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.
    • 05.09.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:52
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    Kocaeli'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

    Marmara Bölgesi'nde son günlerde şiddetli rüzgar etkili oluyor.

    Zaman zaman fırtınaların da yaşandığı illerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Rüzgar şiddetini artırdı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ağaçların sallandığı görüldü.

    Kocaeli de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi #1

    Ağaç otomobilin üzerine devrildi

    Ara sokakta park halinde olan bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, maddi hasara neden oldu.

    Kocaeli de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi #2

    Tutanak tutuldu

    İHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Aracın üzerindeki ağaç güçlükle kaldırıldı.

    Öte yandan olayla ilgili tutanak tutuldu.

    Kocaeli de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi #3


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