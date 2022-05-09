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    Kocaeli'de parkta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Bir parkta tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklanan A.K sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, kaçan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
    • 09.05.2022 - 09:41
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    Kocaeli'de parkta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla Parkı’nda A.K. isimli şahısla 2 kişi arasında kavga çıktı.

    Büyüyen kavgayı gören vatandaşlar ayırmaya çalışsa da A.K., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

    Bacağından bıçaklayıp, kaçtılar

    İHA'nın haberine göre; kavga ettiği diğer 2 kişi ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Durumun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K., sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yakalandılar

    Kaçan şüpheliler bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Kocaeli de parkta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #1

    Kocaeli de parkta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #2

    Kocaeli de parkta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #3


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