Kocaeli'de patlayan şişme park hastanelik etti

İHA
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yeni bir park olayı yaşandı parkta oynamak isteyen çocuğun hayalleri yarım kaldı.
4 yaşındaki G.T. isimli kız çocuğu yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının kaydırağından kaymak istedi.
O sırada şişme parkın yırtık bir noktasından dipteki astara düştü.
Olayı görenler hemen yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi.
Çocuk hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şişme oyun parkı söndürüldü.
4 yaşındaki yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.