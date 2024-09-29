Kocaeli'de pazar yerinde alacaklısını kalbinden bıçakladı İzmit'de pazar yerinde 22 yaşındaki kalbinden bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Emre Topal, tutuklandı. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ileri sürüldü.

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DHA

Kocaeli'de pazar yerindeki alacak verecek kavgası, cinayetle sonlandı.

İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda Emre Topal, husumetli olduğu pazarda satış yapan esnaf Yiğit Laç ve akrabası Ali B.’nin yanına geldi.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

HUSUMETLİSİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Emre Topal, Yiğit Laç'ı kalbinden, kavgayı ayırmaya çalışan Ali B.’yi ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı.

Bu sırada araya giren U.C.L. de bıçakla hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yiğit Laç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yuğut Laç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Ali B. ve U.C.L.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Emre Topal, kısa süre sonra İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Topal ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

K.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Emre Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçenin Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan Yiğit Laç’ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK VERECEK

Husumetin sebebinin pazarda tezgah yerinden kaynaklı alacak meselesi olduğu iddia edildi.

Olay günü sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi’nde Emre Topal ve Yiğit Laç’ın kavga ettiği ve bu kavgayı çevredekilerin ayırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)