Kocaeli'de pencereden motosikletine bakmak isterken ikinci kattan düştü

İHA
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi'ndeki bir eve misafir olarak gelen E.B., 3 katlı apartmanın ikinci katına çıktı.
Anahtarı motosikletinin üzerinde unuttuğunu düşünen E.B.’nin içine şüphe düştü.
İkinci kattan aşağı düştü
Bunun üzerine E.B., park halinde olan motosikletine bakmak istedi.
Camdan motosikletine doğru bakan E.B.’nin yaslandığı korkuluklar yerinden çıktı.
Talihsiz sürücü, ikinci kattan aşağı düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Olayın şokuyla aşağı inen E.B.’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.B., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.