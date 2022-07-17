Kerpe Plajı’nda bazı vatandaşlar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Plajı'nda, öğle saatlerinde, vatandaşlar arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Taraflar birbirlerine tekmelerle ve yumruklarla saldırdı. İHA’nın haberine göre; plaj adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay anları kamerada

Tarafların kavga ettikleri anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde şahısların kavga ettiği, plajdaki diğer vatandaşların da şaşkın gözlerle onları izledikleri görüldü.

Kocaeli’de plajdaki kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO