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- Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı
Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı
- DHA
- 17.02.2022 - 08:52
- Güncelleme : 17.02.2022 - 09:29
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi’nin önünde park halindeki polis aracının üzerine benzin döken kişi, aracı ateşe verdi.
Polisler şüpheli K.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaptıkları müdahale ile yangını da büyümeden söndürdü.
O ANLAR KAMERADA
Çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu belirlenen K.T. hakkında kamu malına zarar vermesi nedeniyle soruşturma başlatılırken, uyuşturucu maddenin etkisinde olabileceği öne sürüldü.
K.T.’nin polis aracını ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kocaeli'de polis aracının yakılma anı kamerada VİDEO
TERÖR EYLEMİ DEĞİL
Öte yandan K.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
K.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü, olayın terör eylemi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.