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    Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı

    Benzin döktüğü polis aracını ateşe veren ve gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından tutuklandı. Olayın terör eylemi olmadığı belirtildi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:29
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    Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi’nin önünde park halindeki polis aracının üzerine benzin döken kişi, aracı ateşe verdi.

    Polisler şüpheli K.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaptıkları müdahale ile yangını da büyümeden söndürdü.

    O ANLAR KAMERADA

    Çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu belirlenen K.T. hakkında kamu malına zarar vermesi nedeniyle soruşturma başlatılırken, uyuşturucu maddenin etkisinde olabileceği öne sürüldü.

    K.T.’nin polis aracını ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Kocaeli'de polis aracının yakılma anı kamerada VİDEO

    TERÖR EYLEMİ DEĞİL

    Öte yandan K.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    K.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Emniyet Müdürlüğü, olayın terör eylemi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

    Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı #1

    Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı #2

    Kocaeli’de polis aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı #3


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