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    Kocaeli'de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi

    Ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
    • 28.12.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 17:54
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    Kocaeli'de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi

    Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız silah satışı yapıldığı tespit etti.

    Belirlenen adreslere operasyon düzenlenen eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Mühimmat bulundu

    Ele geçirilenler arasında 1 AK-47 kalaşnikof tüfek ve tefeğe ait şarjör, 667 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği, 228 çeşitli çap ve markalarda uzun namlulu silah fişeği olması dikkat çekti.

    Ayrıca 2 el bombası, 8 çeşitli ebat ve markalarda ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 2 tabanca namlusu, 1 tabanca alt takımı, 1 adet tabanca üst sürgü takımı ile daralı ağırlığı yaklaşık 12 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Kocaeli'de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi VİDEO


    8 kişi gözaltında

    Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

    Kocaeli de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi #1

    Kocaeli de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi #2

    Kocaeli de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi #3


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