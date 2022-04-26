Kocaeli'de polise çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yol kenarında temizlik işçileri için önlem alan polis aracına cip çarptı. Cip sürücüsü, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bedensel engelli Mehmet Aktaş, cipiyle Ankara istikametine hareket etti.

Saat 14.00 sıralarında Aktaş yönetimindeki 41 AAY 315 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Cip, yol kenarında temizlik yapan Karayolları ekibine güvenlik önlemi almak için duran polis aracına çarptı.

Sürücü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı da Karayolları aracına çarptı. Kazada, cipin sıkışan sürücüsü Aktaş, yaralandı.

Tedaviye alındı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan Mehmet Aktaş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Araç kuyrukları oluştu

Bu arada kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.





































