Kocaeli'de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edildi Kocaeli'de pompalı tüfekle sokağa çıkan şahıs, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi'nde 24 yaşındaki A.Ç.'nin pompalı tüfekle sokakta bağırdığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.

4 saatte ikna edildi

Olay yerindeki gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyleyen A.Ç., müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen A.Ç.'nin sorgusu sürüyor.