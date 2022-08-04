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    Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasındaki pres makinesine sıkışan 48 yaşındaki kazım Kasap hayatını kaybetti.
    • 04.08.2022 - 18:25
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    Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Kasap, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kasap'ın naaşı, Gebze ilçesindeki Yenikent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    1,5 ay önce işbaşı yaptı

    AA'nin haberine göre, yaşamını yitiren işçinin 1,5 ay önce işbaşı yaptığı öğrenildi.

    Kocaeli de pres makinesine sıkışan işçi öldü #1

    Kocaeli de pres makinesine sıkışan işçi öldü #2


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