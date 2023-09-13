Kocaeli'de rüzgarın devirdiği demir kapının altında kalan 2 işçi yaralandı Kocaeli'de geçtiğimiz aylarda yanan fabrikada çalışma gerçekleştirirken rüzgarın devirdiği demir kapının altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yanan fabrikada çalışma gerçekleştiren B.M.B. (35) ile F.K. (27) ölümden döndü.

Rüzgarın sert esmesi ile duvara dayalı demir kapı 2 işçinin üstüne devrildi.

İşçiler yaralanırken can havliyle bağırarak arkadaşlarından yardım istedi.

Diğer işçiler demir kapıyı kaldırarak arkadaşlarını altından kurtarırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

İşçilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)