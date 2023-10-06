Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta ve hasta yakını olduğu iddia edilen bir grup, henüz bilinmeyen nedenden aile sağlığı merkezini bastı.
Sağlık merkezinde bulunan 3 doktoru darbeden grup, çevreye de zarar verdi.
Boğulma tehlikesi yaşayan doktor bayıldı
Vatandaşların araya girmesine rağmen şiddetine devam eden saldırganlar, bir doktorun boğazını sıkarak boğmaya kalktı.
Boğulma tehlikesi geçiren doktor yere yığılarak bayıldı, büyük korku ve paniğin hakim olduğu olayda bir doktorun da eli kırıldı.
A.M.K., S.E., Y.S. isimli doktorlar tedavi altına alınırken olaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.
Saldırganlar yakalandı
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan kişilerin güvenlik kameralarından kimlik tespitini yaptı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Doktorların darp edildiği olay saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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