Kocaeli'de sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdılar İzmit ilçesinde birçok kuyumcuyu sahte altın satarak dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sayesinde yakalandı.

AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara giren şahıslar, sahte altın satarak esnafı dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ekipler, kuyumculara 120 bin lira değerinde sahte altın satan şüphelilerin kimliğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)