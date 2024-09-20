Kocaeli'de sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdılar

AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara giren şahıslar, sahte altın satarak esnafı dolandırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Ekipler, kuyumculara 120 bin lira değerinde sahte altın satan şüphelilerin kimliğini belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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