Kocaeli'de sahte dolar operasyonu: Matbaa kurup bastılar Kocaeli'de polis ekipleri, matbaa kurup sahte dolar üretimi yapan ve bunları piyasaya sürmeye çalışan 8 şahsa baskın düzenledi. Sahte paraların alıcı şahıslara teslimi esnasında suçüstü yapılırken 2 milyon 152 bin dolar sahte dolar ve imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

İHA Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden şahısların, bu bölgede kiraladıkları bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları imal ettikleri tespit edildi. 26 Ağustos tarihinde polis ekiplerince yapılan takip üzerine şüpheli şahısların bastıkları sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Alıcı şahıslara teslim edilirken suçüstü yapıldı Yapılan operasyon neticesinde sahte paraların alıcı şahıslara teslimi esnasında suçüstü yapıldı. Operasyon neticesinde 8 şüpheli gözaltına alındı. 21 bin 520 adet sahte yüz dolar ele geçirildi Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 21 bin 520 adet sahte 100 dolar (2 milyon 152 bin dolar), para basımında kullanılan basım makineleri, sahte 100 dolar basımında kullanılan kalıplara el konuldu.

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