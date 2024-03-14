Kocaeli'de sahur vakti camide alevler yükseldi Sabaha karşı camide çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, alevlerin yükseldiği imam odası kullanılmaz hale geldi.

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İHA

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.

Dilovası ilçesinde sahur vakti Vahdet Caminin imam odası kısmında yangın çıktı.

Camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Kullanılmaz hale geldi

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.

Ekiplerin çıkan yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)