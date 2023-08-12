Kocaeli'de saldırgan çay ocağını silahla basıp 1 kişiyi yaraladı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen saldırgan, çay ocağı sahibi Adem Y.'ye 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Kurşunların ikisinin bacağına isabet ettiği Adem Y., kanlar içinde yere yığıldı.
Çay ocağında bulunan müşteriler panikle kaçışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.