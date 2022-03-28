Kocaeli'de şehidin oğlu, sünnet düğünü öncesi babasını ziyaret etti

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in 9 yaşındaki oğlu Talha Buğra Tevlim, sünnet düğünü öncesi babasının mezarını ziyaret edip dua okudu.

Bir kız, bir erkek çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 13 Şubat 2017 günü şehit oldu.

Murat Tevlim'in cenazesi Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra (9) sünnet oldu, dün düğünü yapıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık makam aracını, şehidin oğlu için tahsis etti.

BABASININ MEZARINDA DUA OKUDU

Türk Bayrağı ve tüllerle süslenen araca binen Talha Buğra, önce babasının mezarını ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra konvoyla düğünün yapılacağı Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne geçildi.

“ÇOK GÜZEL AMA BURUK BİR DUYGU”

Talha Buğra’nın annesi Rabia Tevlim ve dedesi Mustafa Tevlim, düğünde duygusal anlar yaşadı. Mustafa Tevlim, “Şehidimizin emaneti bizim her şeyimiz. Allah damatlığını da göstersin. Çok mutlu ve gururluyum. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel ama buruk bir duygu.” diye konuştu.

“ONLARIN ÇOCUKLARI DA BİZİM ÇOCUKLARIMIZ”

Düğüne katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleket, millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Talha Buğra da bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah.” dedi.