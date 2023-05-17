Kocaeli'de sensörlü kapıyı açarak kasaya yönelen çocuk hırsız kamerada

İHA

Hırsızlık olaylarının sonu gelmiyor.

Bu kez yaşanan olay bir çocuğa ait...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saat 07.30'da restorana gelen çalışan Selma Altın, çantasını kasanın yanına bırakarak işe koyuldu.

Çorba yapmak için mutfağa giden kadın, kasanın yanına geldiğinde cüzdanın yerde olduğunu ve parasının olmadığını gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik kamerasına bakan Selma Altın, 10 yaşlarında bir erkek çocuğunun bisikletiyle restorana geldiğini, etrafı kolaçan ettikten sonra sensörlü kapıyı zorla açarak kasanın yanında bulunan çantaya yöneldiğini gördü.

Ardından cüzdandaki 3 bin TL ve kredi kartını aldığını gördü. Altın, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Yaşanan olayı anlatan Selma Altın, şu ifadeleri kullandı:

Sabah saat 07.30’da iş yerini açtım. Çorba yapmak için mutfağa gittim. Benim dışımda restoranda kimse yoktu. Ne olduysa o sırada olmuş. 10 yaşlarında bisikletli bir çocuk kasanın yanında bulunan çantamdan cüzdanı çıkararak parayı alıp gidiyor. Profesyonelce bu işi yapıyor. Sensörlü kapıyı da zorlayarak açmış. Normalde sensör bozuk olduğu için kapı kolay kolay açılmıyor, kimse de bilmiyor nasıl açıldığını.



Çocuk kasaya dokunmuyor, direkt benim çantama yöneliyor. Paraları aldıktan sonra cüzdanımı yere fırlatıp çekip gidiyor. 3 bin TL’mi aldı. Kredi kartı borcumu yatırmak için parayı yanımda taşıyordum ama maalesef yatıramadım. Henüz şikayetçi olmadım ama şikayetçi olmayı düşünüyorum. Çocuğun ailesine diyeceğim şu; çocuklarını iyi yetiştirsinler, hırsızlığa alıştırmasınlar. Cüzdanımda kredi kartımı da bulamadım. Bankayı arayıp hemen kartı iptal ettirdim.