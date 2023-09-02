Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobildeki içki şişeleri dikkat çekti.

DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde Cenk Y. yönetimindeki 28 otomobil ile Sezai B. idaresindeki personel taşıyan servis minibüsü kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Cenk Y. ve araçta bulunan 2 kişi ile minibüsteki yolculardan Osman K., Yasin C. ve Tahsin T. yaralandı.

Otomobilden içki şişeleri çıktı

Hurdaya dönen ve içerisinde içki şişelerinin bulunduğu otomobilde sıkışan sürücü Cenk Y., itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.