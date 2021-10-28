Kocaeli'de sevgili cinayetine tanık taksici tüm olanları anlattı

Sevgilisini öldürüp, cesedini ticari taksi içerisinde emniyetin bahçesine getiren katil teslim olurken, o anlara tanıklık eden taksici, “Hastaneye gitmeme izin verseydi şu an yaşıyordu” dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ali Akbaba, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi.

Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı.

Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahını çekerek sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu.

HASTANEYE GÖTÜRMESİNE ENGEL OLDU

Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine engel oldu.

İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen zanlı, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti.

EMNİYETİN BAHÇESİNDE ÖLDÜ

İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı.

“İZİN VERSEYDİ ŞU AN KADIN YAŞIYOR OLACAKTI”

İfadesi alınan taksi şoförü Süleyman Yıldım daha sonra serbest bırakıldı.

Olay nedeniyle şok yaşadığını söyleyen Yıldım, “Değirmendere Topçular mevkisinde kadın ve adamı aldım. Kadını iş yerine bırakacaktım. Adam kadına ‘10 dakika konuşalım’ dedi. Sonrasında ıssız bir yere gidince kadın bana ‘bu adam beni öldürecek’ dedi. Ben de arabayı durdurdum ve bekledim. Kadın benim durmamı fırsat bilip, arabadan inmeye çalıştı. Adam kadını arabanın içine çekerek tokat attı. Ben müdahale ettim, o sırada bir vatandaş daha geldi ‘ne oluyor?’ dedi. Sonra belinden silahı çıkararak kadını başından vurdu. Şok geçirdim, ne yapacağımı bilemedim. Hastaneye götürmek istedim. İkinci defa sıkmak istedi ancak silah tutukluluk yaptı. Tekrardan ya bana, ya da kadına sıkacaktı. Hastaneye gitmek için arabayı çalıştırdım. O esnada bana ‘emniyete gidelim’ dedi. Hastaneye gitmeme izin vermedi. Emniyete gittiğimizde de kadın ölmüştü. Olay sabah 08.00’de oldu. Korkmadım ama şok geçirdim. Sonuçta birisi önümde öldürüldü. İlk vurduğunda yaşıyordu, gözleri açıktı. Hastaneye gitmeme izin verseydi şu an kadın yaşıyor olacaktı. Her şey arabada bir anda meydana geldi.” dedi.