Kocaeli'de sevgilisine bakan genci bıçakladı, otobüsü kaçırdı

Halk otobüsünde kız arkadaşına bir gencin baktığını iddia eden şüpheli, genci bıçakladı sonra da otobüsü kaçırdı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'de yolcu otobüsünde kıskançlık krizi dehşet saçtı

Gebze ilçesinde 26 Ekim'de 34 yaşındaki F.B., kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle 20 yaşındaki A.I ile sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce gözü dönen F.B., A.I. isimli genci bacağından bıçakladı.

Daha sonra F.B., elindeki bıçakla diğer yolcuları ve şoförü tehdit ederek, hepsini otobüsten indirdi.

Otobüsü kaçırdı

Yolcular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, otobüsü gasbeden F.B. ise Eskihisar mevkiinden Gebze'ye doğru kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Bıçaklanan A.I., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yolcular ve şoför ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Otobüs terk edilmiş halde bulundu

Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

F.B. tarafından gasbedilen otobüs, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze İstasyon Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ise F.B.'yi, İstanbul Maltepe'de bulunan evine gireceği esnada suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

İHA'nın haberine göre, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.